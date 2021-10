Dreitägige Luftlandeübung des Jägerbataillons 25

Keine Nachtflüge

Nachtflüge sind in diesem Zeitraum nicht vorgesehen. Geflogen wird in der Zeit von 8 bis 18 Uhr in den Räumen Klagenfurt, Feldkirchen, St. Veit an der Glan und Ferlach - insbesondere im Nahbereich der Khevenhüller-Kaserne sowie des Truppenübungsplatzes Glainach.