Durch Holzzaun gebrettert und überschlagen

Am Donnerstagabend verlor ein 21-jähriger Hohenemser mit seinem Pkw auf der Roßniser Straße Richtung Frastanz die Kontrolle über seinen Kleinwagen, durchbrach einen Holzzaun und überschlug sich in der Folge. Der kroatische Staatsbürger flüchtete zu Fuß, konnte jedoch etwas später durch die Polizei gestellt werden. Beim Unfall-Lenker wurden ein Alkoholwert von 2,08 Promille und Verletzungen unbestimmten Grades festgestellt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.