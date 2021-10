Zwei Kindergarten-Busse kollidierten frontal

Eine 33-Jährige aus Helfenberg war mit einem VW-Transporter um 12.20 Uhr auf dem Güterweg Neunschlag von St. Stefan am Walde kommend in Fahrtrichtung Helfenberg unterwegs. In ihrem Kleinbus saßen vier Kindergartenkinder und eine Begleitperson (27). Zur selben Zeit lenkte ein 72-Jähriger aus Haslach/Mühl seinen Transporter in die entgegengesetzte Richtung. In diesem Fahrzeug befanden sich fünf Kindergartenkinder und eine Begleitperson (55).