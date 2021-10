Auf der Suche nach dem Werk einer Vergessenen

Prekäre Lebensumstände

Maly, die aus Wien stammte, genoss zuerst das Leben, holte sich Inspiration aus der Kunstszene in Paris und Berlin. Dennoch kämpfte sie in den 1920er-Jahren mit zunehmend prekären Lebensumständen. Maly lebte unter anderem von der Anfertigung von Exlibris und Kopien nach Gemälden Alter Meister. Als 1921 ihre uneheliche Tochter Elga (1921-1989) geboren wurde, versuchte sie, sich und das Kind erst alleine durchzubringen, scheiterte aber an den Lebensbedingungen und übergab ihre Tochter an Pflegeeltern in Graz.