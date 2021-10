Daten erbeutet: Hacker erpressen Italiens Künstler

Hacker haben in Italien massenhaft Daten von Künstlern erbeutet und fordern für eine Herausgabe drei Millionen Euro. Die italienische Gesellschaft der Autoren und Verleger (SIAE) wurde angegriffen. Dabei erbeuteten die Hacker rund 60 Gigabyte an Material. In der SIAE sind unter anderem Musiker, Schauspieler, Autoren und Tänzer organisiert.