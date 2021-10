Tirols Konjunktur steht 2022 ein Aufschwung bevor

„Der aktuelle Konjunkturaufschwung setzt sich fort und kommt in Tirol voll zum Tragen“, kündigte Raiffeisen-Chefanalyst Peter Brezinschek bei den Wirtschaftsprognosen 2022 der Raiffeisen-Landesbank Tirol an. Im Vorjahr habe sich der Welthandel mit einer ungekannten Dynamik von der Krise erholt. Nach sechs Monaten sei er auf das Vorkrisenniveau zurückgekehrt, so Brezinschek.