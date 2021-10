Schlaganfall trifft auch junge Menschen

Ein langer Weg zurück ins Leben

„Mein Sohn war 3 Wochen auf der Intensiv- und weitere 3 auf der Normalstation. Die Versorgung und Betreuung durch Ärzte sowie Pflegekräfte war großartig“, berichtet Vater Dezso Rigo, der vor 8 Jahren mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus der Slowakei nach Österreich gekommen war. Der Vorfall bedeutete für die Familie nicht nur Schock und Verzweiflung. Die Unterstützung ihres Sohnes kostete Geld und viel Zeit. Der zuvor gesunde junge Bursche, der es liebte, Klavier zu spielen, saß nun im Rollstuhl, konnte kaum sprechen, nicht schlucken, das Blickfeld war eingeschränkt. Doch er kämpfte sich wieder zurück ins Leben. Nach 4 Wochen Reha in der Klinik am Rosenhügel in Wien und 6 Wochen in Bad Pirawarth (NÖ) mit viel Physio-, Logo- und Ergotherapie lernte er wieder sprechen, stehen und sich auch langsam mit Gehstock wieder auf seinen Beinen fortzubewegen. „An Muskelkraft in den Beinen und dem Gangbild wird ambulant in der neuen Reha-Ambulanz der Klinik Pirawarth in Wien Floridsdorf weiter gearbeitet, damit der Patient möglichst wenig Einschränkungen im Alltag hat“, erklärt Prim. Dr. Andreas Winkler, Ärztl. Direktor Klinik Pirawarth.