Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach LASK-Triumph

Kühbauer: „Es war nichts für schwache Nerven!“

Fußball National
30.01.2026 21:25
Didi Kühbauer
Didi Kühbauer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was man nach dem Duell von LASK und FC Blau-Weiß Linz in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!

0 Kommentare

Didi Kühbauer (LASK-Trainer): „Es war nichts für schwache Nerven. In den ersten 30 Minuten haben wir vieles falsch gemacht, speziell in der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Es war verdient. Mit dem Anpfiff muss man da sein und wir waren nicht da. Wir waren zu lethargisch und sind bestraft worden. Ich war auch bei 0:2 nicht so, dass ich nicht geglaubt habe, dass wir zurückkommen. Das war für den Kopf extrem gut. Ich wollte früher wechseln, aber die Truppe war im Flow.“

Sasa Kalajdzic (LASK-Torschütze): „In den ersten 20 Minuten ist das Spiel komplett an mir vorbeigelaufen. Blau-Weiß hat gut begonnen und wir waren maximal unglücklich. Aber die Reaktion war sehr gut, die Mannschaft hat Gas gegeben. Mit dem Anschlusstreffer ist der Moment gekommen, wo alle gesagt haben, jetzt geht der Ball endlich rein, jetzt schaffen wir es. Respekt an die Mannschaft.“

Lesen Sie auch:
George Bello, einer der LASK-Torschützen zum Sieg gegen Blau-Weiß Linz, schreit seine Freude ...
Derby gegen BW Linz
3:2 nach 0:2! LASK steht im ÖFB-Cup-Halbfinale
30.01.2026

Michael Köllner (BW-Trainer): „Wir sind nach der 2:0-Führung sehr enttäuscht, dass wir fast ein Last-Minute-K.-o. hinnehmen mussten. Wir haben ein kampfstarkes Spiel abgeliefert, haben uns mit der Führung belohnt, hatten mit Goiginger die Chance auf das 3:2. Im Vorfeld hätte keiner gedacht, dass wir den LASK so fordern können. Jetzt warten 15 herausfordernde Liga-Spiele. Wir haben große Schritte gemacht, aber es reicht noch nicht ganz. Die Neuzugänge haben ein sehr starkes Debüt gegeben. Jetzt müssen wir in Altach punkten. Ich glaube nicht, dass wir einen Knacks kriegen.“

Simon Seidl (BW-Kapitän): „Wir sind sehr gut reingestartet, haben es bis zum 2:1 gut gemacht. Es kommt ein bisschen Unsicherheit rein, in der zweiten Halbzeit haben wir keinen Zugriff mehr gehabt. Es hat sich einiges verändert, wir glauben miteinander an uns. Auch nach Rückschlägen müssen wir positiv bleiben und Gas geben. Die Mannschaft wird mitziehen und dann werden wir nächste Woche gewinnen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
210.282 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
129.987 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
124.716 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Mehr Fußball National
Nach LASK-Triumph
Kühbauer: „Es war nichts für schwache Nerven!“
Vienna-Abschied
„Pipo“ Schmidt stürmt künftig in Malta
Krone Plus Logo
Das Ingolitsch-Duell
„Mein Bruder war der Schlimmere von uns“
Derby gegen BW Linz
3:2 nach 0:2! LASK steht im ÖFB-Cup-Halbfinale
„Bewerbung sehr ernst“
Offiziell! Österreich will U21-EM 2029 austragen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf