Kühbauer: „Es war nichts für schwache Nerven!“

Didi Kühbauer (LASK-Trainer): „Es war nichts für schwache Nerven. In den ersten 30 Minuten haben wir vieles falsch gemacht, speziell in der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Es war verdient. Mit dem Anpfiff muss man da sein und wir waren nicht da. Wir waren zu lethargisch und sind bestraft worden. Ich war auch bei 0:2 nicht so, dass ich nicht geglaubt habe, dass wir zurückkommen. Das war für den Kopf extrem gut. Ich wollte früher wechseln, aber die Truppe war im Flow.“