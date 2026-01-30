Vorteilswelt
Vienna-Abschied

„Pipo“ Schmidt stürmt künftig in Malta

Fußball National
30.01.2026 20:47
Schmidt jubelt nicht mehr im Vienna-Dress.
Schmidt jubelt nicht mehr im Vienna-Dress.(Bild: GEPA)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Patrick Schmidt verlässt laut „Krone“-Infos die Vienna mit sofortiger Wirkung und schließt sich den Tarxien Rainbows an.

Es hat sich in den letzten Tagen angedeutet, nun ist es laut „Krone“-Infos fix: Patrick Schmidt bricht seine Zelte bei Zweitligist Vienna ab und wechselt mit sofortiger Wirkung in die Premier League – allerdings nach Malta! „Pipo“ läuft künftig für Tarxien Rainbows auf.

„Ich habe meinen Vertrag mit der Vienna aufgelöst und suche eine neue, spannende Herausforderung. Ich freue mich auf die Aufgabe“, so der Stürmer. Der am späten Freitagabend beim Klub aus Malta unterschrieb, vorerst bis Saisonende im Sommer. 

