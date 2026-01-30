„Pipo“ Schmidt stürmt künftig in Malta

Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer
Toppmöller-Nachfolger
Patrick Schmidt verlässt laut „Krone“-Infos die Vienna mit sofortiger Wirkung und schließt sich den Tarxien Rainbows an.
Es hat sich in den letzten Tagen angedeutet, nun ist es laut „Krone“-Infos fix: Patrick Schmidt bricht seine Zelte bei Zweitligist Vienna ab und wechselt mit sofortiger Wirkung in die Premier League – allerdings nach Malta! „Pipo“ läuft künftig für Tarxien Rainbows auf.
„Ich habe meinen Vertrag mit der Vienna aufgelöst und suche eine neue, spannende Herausforderung. Ich freue mich auf die Aufgabe“, so der Stürmer. Der am späten Freitagabend beim Klub aus Malta unterschrieb, vorerst bis Saisonende im Sommer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.