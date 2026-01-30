Ljubljana nach 5:1 gegen Salzburg im Viertelfinale

Die Salzburger waren im Kampf um ihren vierten Sieg en suite praktisch chancenlos. Ihre Viertelfinal-Teilnahme haben die „Bullen“ aber so wie die am Freitag spielfreien KAC und HCB Südtirol bereits länger unter Dach und Fach. Auch die Pustertaler können mit der Runde der letzten acht planen, sie liegen sechs Partien vor dem Ende des Grunddurchgangs 17 Punkte vor den siebentplatzierten Capitals.