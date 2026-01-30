Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eishockey-Liga

Ljubljana nach 5:1 gegen Salzburg im Viertelfinale

Eishockey
30.01.2026 22:37
Mehr als ein Tor durch Devante Stephens ist für Red Bull Salzburg bei Olimpija Ljubljana nicht ...
Mehr als ein Tor durch Devante Stephens ist für Red Bull Salzburg bei Olimpija Ljubljana nicht drinnen gewesen …(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Olimpija Ljubljana hat am Freitag in der ICE Hockey League mit einem 5:1-Heimerfolg über Red Bull Salzburg das Viertelfinal-Ticket gelöst!

0 Kommentare

Nur theoretisch aus der Runde der letzten acht zu verdrängen ist Pustertal nach einem 3:1 gegen den VSV. Die schon zuvor fix fürs Viertelfinale qualifizierten Graz99ers gewannen daheim gegen die Pioneers Vorarlberg 3:2, die Vienna Capitals siegten in Wien gegen HC Innsbruck mit 5:2.

Die Salzburger waren im Kampf um ihren vierten Sieg en suite praktisch chancenlos. Ihre Viertelfinal-Teilnahme haben die „Bullen“ aber so wie die am Freitag spielfreien KAC und HCB Südtirol bereits länger unter Dach und Fach. Auch die Pustertaler können mit der Runde der letzten acht planen, sie liegen sechs Partien vor dem Ende des Grunddurchgangs 17 Punkte vor den siebentplatzierten Capitals.

Innsbruck weiter Lieblingsgegner der Caps
Für den VSV geht es nach der Niederlage bei den Wölfen darum, den zehnten Rang, der gerade noch zum Pre-Playoff berechtigt, nicht zu verlieren. Relativ gut abgesichert ist der Pre-Playoff-Platz der Capitals, die gegen das Schlusslicht aus Innsbruck den achten Sieg in Folge einfuhren. Zudem hat der Hauptstadt-Klub neun seiner jüngsten zwölf Heimpartien gewonnen.

Die Graz99ers festigten gegen die Pioneers Rang drei, und das trotz einer schwierigen Personalsituation. Aufgrund zahlreicher Ausfälle standen nur vier Legionäre im Kader der Steirer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
210.282 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
129.987 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
124.716 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Mehr Eishockey
Eishockey-Liga
Ljubljana nach 5:1 gegen Salzburg im Viertelfinale
Im 76. Lebensjahr
Trauer beim KAC: Ex-Präsident Safron verstorben
Manny Viveiros
Eisbullen-Coach nimmt Liga-Geldstrafe auf den Arm
Krone Plus Logo
Top-Besuch in Graz
99ers: Gerüchte vor der Bunker-Doppelschicht
Krone Plus Logo
„Geht sich nicht aus!“
Vor den Play-offs! Division-I-Klub wechselt Coach

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf