Baba, Spanien!

Fix! Ex-ÖFB-Teamgoalie wechselt nach England

Fußball International
30.01.2026 21:57
Daniel Bachmann
Daniel Bachmann(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der frühere österreichische Fußball-Nationaltorhüter Daniel Bachmann wechselt vorübergehend in die dritte englische Liga!

Der 31-jährige Niederösterreicher heuerte auf Leihbasis bis Saisonende beim Tabellen-18. Leyton Orient im Osten Londons an.

Leih-Engagement bei La Coruna vorzeitig beendet
Das gab sein Stammverein Watford aus der zweiten Liga, bei dem Bachmann noch bis 2028 unter Vertrag steht, am Freitag bekannt. Ein Leih-Engagement beim spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruna wurde vorzeitig beendet.

Bachmann war bei der EM 2021 Österreichs Stammtorhüter. Sein 14. und bisher letztes Länderspiel – das einzige unter Teamchef Ralf Rangnick – absolvierte der langjährige England-Legionär im September 2023 im Test gegen die Republik Moldau (1:1).

