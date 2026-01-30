Über Spielberg thront ein neues Markenzeichen

Der ikonische Schönberghof über dem Red Bull Ring erstrahlt in neuem Glanz. Mark Mateschitz führt damit das Erbe seines Vaters würdig fort. Am Freitag wurde das Hotel samt Gastronomie und Sky-Bar offiziell eröffnet.
Exakt 417 Tage wurde gebaggert, betoniert, geschraubt und gehämmert. Nun erstrahlt der Schönberghof in neuem Glanz und thront noch markanter als zuvor über dem Red Bull Ring in Spielberg. Die Bilder vom neuen Schmuckkästchen werden mit den TV-Übertragungen von Formel 1 und MotoGP um die Welt gehen und ein Stück Steiermark in die Wohnzimmer eines Millionenpublikums tragen – von Neuseeland bis Kanada.
Im Grunde ist der Schönberghof noch immer ein kompaktes Landgasthaus – nur mit ein bisschen mehr Zimmer.
Architekt Roland Heindl
„Im Grunde ist der Schönberghof noch immer ein kompaktes Landgasthaus – nur mit ein bisschen mehr Zimmer“, scherzte Architekt Roland Heindl bei der gestrigen Eröffnung und erntete ob der Untertreibung die gewollten Lacher vom Publikum. Denn das, was sich in den 14 Monaten dort getan hat, kann sich sehen lassen, beeindruckte auch Ex-Ski-Ass Fritz Strobl. „Fantastisch, was da hergezaubert wurde“, sagte der Abfahrts-Olympiasieger von 2002, der sich die Eröffnung als „Freund des Hauses“ nicht nehmen ließ.
Freier Blick auf die Rennstrecke
98 Betten auf vier Etagen in 49 Zimmern – 39 davon mit direktem Blick auf die Rennstrecke. Der Restaurantbereich mit nunmehr 115 Innen- und 240 Außensitzplätzen sowie die Skybar „Taurus“, in der bis zu 120 Gäste den besten Blick auf die Rennstrecke genießen können. Und überall in den Gängen zollen große Leinwände Motorsport-Legenden der Vergangenheit Tribut: von Jochen Rindt und Helmut Marko bis Gerhard Berger oder Ayrton Senna.
“Wir wollten den Schönberghof nicht bloß zurückbringen, sondern gleich in einer ganz neuen Dimension“, erklärte Kevin Abramowicz, Chef der zwölf Mateschitz-Betriebe, die unter der Dachmarke „Tauroa“ zusammengefasst sind. Der 24 Meter hohe Zubau samt Gastronomie soll aber weit mehr sein als ein Hotel an der Rennstrecke, vielmehr zu einem neuen Veranstaltungsort für die ganze Region werden. „Nicht nur an Tagen, an denen der Motorsport brummt“, führte Abramowicz aus.
Wir glauben an die Stärke der Region und daran, dass wir hier noch viel Potenzial ausschöpfen können.
Ring-Geschäftsführer Thomas Überall
Ein Treffpunkt für die ganze Region
Das wünscht sich auch Ring-Geschäftsführer Thomas Überall: „Wir glauben an die Stärke der Region und daran, dass wir hier noch viel Potenzial ausschöpfen können.“ Über die Kosten des Projekts wird offiziell geschwiegen, kolportiert werden rund zwölf Millionen Euro. Ein Pappenstiel für „Hausherr“ Mark Mateschitz, dessen Vermögen zuletzt auf rund 46 Milliarden Dollar (38 Mrd. Euro) geschätzt wurde. In die Planungen mischte sich der reichste Österreicher nicht ein. „Wir haben persönlich nicht viel im Detail miteinander diskutiert“, erklärte Architekt Heindl.
Die nächste Großbaustelle muss man am Ring nicht lange suchen: Eine Erweiterung der Boxengebäude befindet sich derzeit in Bau. Kostenpunkt: rund 13 Millionen Euro. Die Geldquellen der Familie Mateschitz sprudeln also auch weiterhin in Spielberg.
Hunderttausende Fans pilgern jährlich für die Rennen von Formel 1 und MotoGP nach Spielberg. Das lässt weit über das Murtal hinaus die Kassen klingeln. Auch für dieses Jahr sieht es wieder gut aus, wie Michael Ranzmaier-Hausleitner, Obmann des Murtal-Tourismus, gestern am Schönberghof der „Krone“ verriet: „Für die Formel 1 sieht es wie immer sehr gut aus. Und für den neuen Termin der MotoGP (erstmals im September; Anm.) gibt es ebenfalls viele Anfragen. Wenn es einen langen Sommer gibt, dann steht auch dort einer gut besuchten Veranstaltung nichts im Weg.“
Eine Freude haben die Touristiker der Region auch mit der klaren Absage der Landesregierung an ein steirisches Campingplatzgesetz, mit dem eventuell eine Sperrstunde von 22 Uhr das Feiern rund um die Rennen massiv eingebremst hätte. „Für diese politische Entscheidung sind wir wirklich sehr dankbar“, sagte Ranzmaier-Hausleitner. Der Startschuss zur Renn-Saison am Red Bull Ring fällt dieses Jahr am 25./26. April, wenn die kraftvollen GT3-Sportwagen der DTM in Spielberg ihren Saisonstart zelebrieren.
