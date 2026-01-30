Über Spielberg thront ein neues Markenzeichen

Hunderttausende Fans pilgern jährlich für die Rennen von Formel 1 und MotoGP nach Spielberg. Das lässt weit über das Murtal hinaus die Kassen klingeln. Auch für dieses Jahr sieht es wieder gut aus, wie Michael Ranzmaier-Hausleitner, Obmann des Murtal-Tourismus, gestern am Schönberghof der „Krone“ verriet: „Für die Formel 1 sieht es wie immer sehr gut aus. Und für den neuen Termin der MotoGP (erstmals im September; Anm.) gibt es ebenfalls viele Anfragen. Wenn es einen langen Sommer gibt, dann steht auch dort einer gut besuchten Veranstaltung nichts im Weg.“