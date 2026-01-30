Trainer Assinger: „Das ist nicht nachvollziehbar“

Gedenken an Brandkatastrophe

Kurz war es auch ein Thema gewesen, die Abfahrt bereits am Sonntag, wenn auf einem anderen Hang auch die Männer in Crans-Montana ihre Olympia-Generalprobe absolvieren, neu auszutragen. Das Thema war am Freitagabend aber vom Tisch. „Es ist halt ein Freiluftsport. Es tut mir für den Ort an sich leid“, betonte Assinger. „Wir hätten gerne eine Show geboten. Dass das jetzt so endet, war nicht geplant von allen.“ Es gebe aber noch ein Frauen- und ein Männer-Rennen. „Ich bin mir sicher, dass wir da noch ein bisschen ein Lächeln in die Ortschaft bringen können.“