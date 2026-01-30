Vorteilswelt
Cannabis und Medizin

Polizei stoppte 54-jährigen Drogenlenker

Salzburg
30.01.2026 20:45
Der Mann musste Führerschein und Autoschlüssel abgeben (Symbolbild).
Der Mann musste Führerschein und Autoschlüssel abgeben (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel an Ort und Stelle abgeben musste ein 54-Jähriger in der Stadt Salzburg. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wurde der Österreicher am Donnerstagvormittag für eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Alkohol war nicht im Spiel – allerdings Cannabis.

Bei der Kontrolle starteten die Polizisten mit einem Alkovortest. Nachdem dieser negativ war, der 54-Jährige aber beeinträchtigt wirkte, stimmte er einem freiwilligen Drogen-Speicheltest zu. Und dieser schlug positiv auf Cannabis an. 

Bei einer klinischen Untersuchung stellte die Polizeiärztin fest, dass der Mann nicht nur durch die Droge, sondern auch durch Medikamente beeinträchtigt war. Zudem war er übermüdet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sowohl Führerschein als auch Fahrzeugschlüssel vorläufig abgenommen. 

