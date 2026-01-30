Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer
Toppmöller-Nachfolger
Eintracht Frankfurt hat den Spanier Albert Riera als neuen Coach verpflichtet!
Der 43-Jährige kommt von Celje aus Slowenien und folgt Dino Toppmöller nach, von dem sich der deutsche Fußball-Bundesligist am 18. Jänner getrennt hatte.
Riera erhielt einen Vertrag bis 2028 und wird die Frankfurter am Montag übernehmen.
Vorher betreut der Ex-Liverpool-Profi auf eigenen Wunsch am Sonntag ein letztes Mal sein bisheriges Team im Spitzenspiel der slowenischen Liga gegen Maribor.
