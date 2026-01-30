Vorteilswelt
Toppmöller-Nachfolger

Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer

Deutsche Bundesliga
30.01.2026 20:56
Albert Riera
Albert Riera(Bild: profis.eintracht.de)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eintracht Frankfurt hat den Spanier Albert Riera als neuen Coach verpflichtet!

0 Kommentare

Der 43-Jährige kommt von Celje aus Slowenien und folgt Dino Toppmöller nach, von dem sich der deutsche Fußball-Bundesligist am 18. Jänner getrennt hatte.

Riera erhielt einen Vertrag bis 2028 und wird die Frankfurter am Montag übernehmen.

Vorher betreut der Ex-Liverpool-Profi auf eigenen Wunsch am Sonntag ein letztes Mal sein bisheriges Team im Spitzenspiel der slowenischen Liga gegen Maribor.

