Lebenserwartung hängt zur Hälfte von den Genen ab

Nicht auf Gene hoffen

Stephan Getzmann vom Leibnitz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund empfiehlt allerdings nicht, auf gute Gene zu hoffen. „Ob ich mit 80 noch fit bin, habe ich zu einem großen Teil selbst in der Hand.“ Für die Gesundheit im Alter seien nämlich vor allem die Lebensweise und Umweltfaktoren verantwortlich. Die Autorinnen und Autoren schrieben im Fachjournal „Science“, dass nun jene genetischen Varianten identifiziert werden müssten, die der jeweiligen Lebenserwartung zugrunde liegen. Auf diese Weise könnten nämlich die grundlegenden Mechanismen des menschlichen Alterns besser verstanden werden.