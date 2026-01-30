„FBI-Agent“ wollte CEO-Killer aus Häfen befreien

Weit gekommen ist der 36-Jährige mit seinem Vorhaben aber nicht. Weil er sich mit Führerschein ausweisen wollte und zudem angab, Waffen zu tragen, klickten sofort die Handschellen. Beamte stellten schließlich eine Spießgabel und einen Pizza-Schneider sicher. Der 36-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt und wegen Drogendelikten amtsbekannt.