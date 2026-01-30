Vorteilswelt
Tarnung aufgeflogen

„FBI-Agent“ wollte CEO-Killer aus Häfen befreien

Ausland
30.01.2026 21:33
Dem inhaftierten Luigi Mangione droht lebenslange Haft. Beamte stellten bei einem falschen ...
Dem inhaftierten Luigi Mangione droht lebenslange Haft. Beamte stellten bei einem falschen Agenten Waffen und Ausweis (re.) sicher.(Bild: Krone KREATIV/Curtis Means/Pool via REUTERS/File Photo US District Court for the Eastern District of New York)
Porträt von Matthias Lassnig
Von Matthias Lassnig

Luigi Mangione (27) soll Brian Thompson, den Chef des US-Krankenversicherers UnitedHealthcare, erschossen haben. Nach der Verhaftung des Italo-Amerikaners entwickelte sich ein regelrechter Hype um ihn. Fans protestieren regelmäßig für seine Freilassung. Ein Anhänger ging nun einen Schritt weiter ...

Obwohl er wegen Mordverdachts hinter Schloss und Riegel sitzt, hat der Italo-Amerikaner Luigi Mangione viele Fans. Einer der fanatischen Unterstützer (36) gab sich nun als FBI-Agent aus und spazierte in die berüchtigte Metropolitan Detention Center-Haftanstalt in New York City.

Dort sitzt auch P. Diddy ein. Der falsche Agent behauptete, Papiere eines Richters mit dabei zu haben, um Mangione (27) aus der Zelle zu holen.

Weit gekommen ist der 36-Jährige mit seinem Vorhaben aber nicht. Weil er sich mit Führerschein ausweisen wollte und zudem angab, Waffen zu tragen, klickten sofort die Handschellen. Beamte stellten schließlich eine Spießgabel und einen Pizza-Schneider sicher. Der 36-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt und wegen Drogendelikten amtsbekannt.

„Ich bin unschuldig!“
Mangione droht – wie berichtet – die Todesstrafe. Er soll im Dezember 2024 auf offener Straße Brian Thompson, den Chef des US-Krankenversicherers UnitedHealthcare erschossen haben. Nach tagelanger Flucht wurde der 27-Jährige gefasst. Nach der Festnahme entwickelte sich ein regelrechter Hype um den Feschak. US-Justizministerin Pam Bondi fordert die Todesstrafe für ihn. Mangione selbst hat auf unschuldig plädiert.

