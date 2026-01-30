Neues aus Hollywood ++ Opernball-Stargäste bekannt

Blicken Sie mit uns auf eine bunte Society-Woche zurück: Von Hollywood-Stars, die den Wiener Opernball beehren werden, über Promis und Politiker, die in der Hofburg getanzt haben bis hin zu Trennungsgerüchten und Vaterfreuden aus Hollywood – die Stars sorgten auch diese Woche für Gerüchte, Skandale und Getuschel.