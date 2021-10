Seilbahnen sind jetzt für Winter & Corona gerüstet

Der Sommerbetrieb sei für die Seilbahnunternehmen mehr als in Ordnung gewesen: „Es gab 1,1 Millionen Gäste, das ist ein Anstieg von 6,9 Prozent. 90 Prozent der Jahresumsätze werden aber im Winter gemacht“, sagt Fachgruppenobmann Manuel Kapeller-Hopfgartner: „Durch das Comeback der Hüttengastronomie und der Hotels gibt es die Chance, Skifahren in all seinen Facetten zu erleben.“ Im Vorjahr gab es in der Branche einen Einbruch von bis zu 80 Prozent. „Heuer ist die Buchungslage wieder gut“, so Marketing-Chef Wolfgang Löscher.