„Eine ganze Generation Skifahrer geht verloren!“

80 Skilehrer in Ausbildung

Für Klaus Krainer ist klar: „Schon vor Corona hatten wir in Österreich zu wenig Skilehrer. Viele holten wir deshalb aus dem EU-Ausland zu uns, die in speziellen Vorbereitungskursen fit für unsere Pisten gemacht wurden.“ Statt 200 Skilehrer wurden heuer in Kärnten gerade einmal knapp 80 ausgebildet. Gfrerer: „Wir haben gezeigt, dass wir das trotz der Pandemie können - mit Kleinstgruppen auf der Gerlitzen und in Heiligenblut. Es kam zu keinen Fällen, denn wir Skilehrer sind wichtig für den Wintertourismus.“