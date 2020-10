Schulen zurückhaltend: Großes Bangen um Skikurse

„Auch wenn Skikurse und Ausflüge grundsätzlich erlaubt sind, ist die Haltung der Kärntner Schulen zurückhaltend“, sagt Bildungsdirektor Robert Klinglmair: „Sobald die Corona-Ampel einer Schule auf Orange oder Rot steht, müssen derartige Veranstaltungen ausgesetzt werden.“ Aus diesem Grund gebe es aktuell so gut wie keine Kärntner Schule, die in diesem Schuljahr beabsichtigt, einen Skikurs zu organisieren. „Wir können nicht wissen, auf welche Farbe die Corona-Ampel zum Zeitpunkt des Skikurses gestuft wird, daher macht eine Buchung aus heutiger Sicht keinen Sinn“, so der Tenor vieler Schulleiter.