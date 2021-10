Die 3-G-Strafen | Nicht überwunden

Die 3-G-Strafen. So schnell kann es gehen… Viele Wochen lang war über die 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz diskutiert worden, für Ende September, gleich nach den Oberösterreich-Wahlen, war die Umsetzung erwartet worden - ehe dann plötzlich gar nichts mehr ging. Und dabei darf sich die Bundespolitik nicht allein auf die schweren Verwerfungen rund um die ÖVP-Affäre samt Kanzler-Rücktritt ausreden. Noch in der Vorwoche hatte der grüne Vizekanzler davon gesprochen, er gehe davon aus, dass die 3-G-Regel am Arbeitsplatz „noch in diesem Jahr“ komme. Wer da an die sprichwörtliche „lange Bank“ dachte, hat sich getäuscht: Die Regel wird sogar „noch in diesem Monat“ beschlossen, wie der grüne Gesundheitsminister gestern kundtat. Und soll ab dem 1. November gelten. Wer dann nicht getestet, geimpft oder genesen an den Arbeitsplatz kommt, dem drohen hohe Strafen - vom Bußgeld über Lohnentzug bis zur Kündigung. Doch ob wenigstens bei dieser Regelung einmal alles eindeutig, klar formuliert und logisch sein wird? Daran glaubt keiner. Aber gerne lassen wir uns eines Besseren belehren.