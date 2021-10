Zwei Todesopfer: Neue Urteile im Böller-Prozess

Vor fast genau sieben Jahren flog im oststeirischen Kapfenstein ein Wirtschaftsgebäude in die Luft. Zwei Brüder hatten dort im großen Stil Böller produziert. Einer der Brüder und sein Vater, der ihm gerade ein Bier brachte, starben. Am Mittwoch ging in Graz die dritte Auflage des Prozesses über die Bühne - mit ganz neuen Urteilen.