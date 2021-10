Finanzplan für das Jahr 2022 auf Schiene gebracht

„Das Budget 2022 steht immer noch unter dem Eindruck der Pandemie. Gleichzeitig setzt es mutige Impulse in Richtung Aufschwung“, urteilte VP-Klubchef Roland Frühstück über den Budgetentwurf. Konkret sieht dieser Investitionen in Höhe von 93,5 Millionen Euro vor. Das wäre die zweithöchste Investitionssumme in der Geschichte des Landes.