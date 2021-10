Nachwuchs bei Feuerwehr- und Polizei-Familie

„Natürlich wäre es schön, wenn der Kleine in der Blaulicht-Familie bleibt“, freuen sich Lisa und Felix Windner aus Haid bei Mauthausen über ihren zuckersüßen „Blaulicht-Nachwuchs“ Leonhard Andreas. Am 22. Juli erblicke der Knirps das Licht der Welt, macht seither das kleine Familienglück perfekt. Erst im Mai diesen Jahres heirateten der Feuerwehrmann und die Polizistin. „Wir sind beide mit Leidenschaft und Stolz bei einer Blaulichtorganisation. Für den Nachwuchs haben wir jetzt gesorgt“, lächelt das Power-Duo und spielt damit auch auf die aktuellen Personalsorgen an.