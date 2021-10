Deutsche Ärzte fordern Aus für Tests an Schulen

In Deutschland regt sich Widerstand gegen regelmäßige Corona-Testungen in Schulen. „Wir brauchen die anlasslosen Massentests in Schulen nicht mehr“, erklärte Thomas Fischbach, Präsident des deutschen Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Kinder würden seltener schwer an dem Pandemie-Erreger erkranken. Für den österreichischen Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ist das allerdings der falsche Weg: Kinder können den Virus schließlich auch übertragen - und das sei aufgrund der niedrigen Impfrate ein Problem.