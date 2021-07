Seltsame Virus-Ausbrüche stellen Israel vor Rätsel

Während die schlimmste Phase der Corona-Pandemie in Israel überwunden zu sein scheint, stellt nun ein weiteres Virus die Experten vor neue Rätsel. Im ganzen Land erkranken Kinder und Erwachsene an Virusinfektionen, die für diese Jahreszeit beispiellos sind. Dabei ist noch vollkommen offen, wie sich diese Infektionswelle in den kommenden Wochen und Monaten verhalten wird.