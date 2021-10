Bedrohte Feldhamster besiedeln Wiener Kindergarten

Feldhamster könnten in Wien bis 2050 aussterben

Eine wichtige Grünoase für die Nager! Denn laut Umweltschutzorganisation Greenpeace ist der bereits geschützte Feldhamster in Wien vom Aussterben bedroht. In den letzten Jahrzehnten ist die Population der Feldhamster stark zurückgegangen. 2050 könnten die Tiere völlig aus der Großstadt verschwunden sein. Die Umweltschutzabteilung der Stadt Wien startete deshalb Projekte, um Lebensräume zu erhalten. Die Kindergarten-Feldhamster aus Favoriten haben sich selbst ein perfektes Umfeld für ihren Fortbestand ausgesucht ...