Zahl der Infizierten steigt wieder auf 400 an

Inzidenz steigt an

Damit ist auch die Sieben-Tages-Inzidenz laut AGES auf 103 gestiegen. In der Landeshauptstadt liegt der Wert aktuell bei 100,50. Am niedrigsten ist der Wert in der Freistadt Rust mit 0, am höchsten weiterhin im Bezirk Jennersdorf mit 258,82.