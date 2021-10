„Squid Game“ sorgt für diplomatische Verstimmungen

Keine Serie wird derzeit so häufig gestreamt wie die Netflix-Produktion „Squid Game“ aus Südkorea. Allein im ersten Monat verfolgten mehr als 111 Millionen Zuseher weltweit, wie knapp 500 hochverschuldete Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander antreten, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Auch in China ist die Serie ein Erfolg - obwohl sie es dort eigentlich gar nicht sein dürfte. Das sorgt nun für diplomatische Verstimmungen.