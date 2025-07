Mann in Pakistan erschießt Tochter wegen TikTok

„Der Vater des Mädchens hatte es aufgefordert, seinen TikTok-Account zu löschen. Als sie sich weigerte, tötete er sie“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass der Vater einen „Ehrenmord“ an seiner 16-jährigen Tochter begehen wollte. Die Tat ereignete sich am Dienstag, der Mann wurde festgenommen.