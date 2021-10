Jung und ohne Job? Da braucht es Beratung

Exakt 200 Jugendliche waren im September auf der Suche nach einer Lehrstelle beim AMS Vorarlberg vorgemerkt. 41 von ihnen konnten noch keinen genauen Berufswunsch äußern. Ein Problem, das AMS-Jugendberaterin Eva Grobner nur zu gut kennt: „Jugendliche, die bei uns vorstellig werden, stehen oft komplett am Anfang. Sie wissen noch nicht, was sie sich vom Leben erwarten, was sie machen wollen, welche Interessen sie haben und wo ihre Potenziale liegen. Und Letztere verändern sich zum Teil ständig. Manche haben nahezu bei jedem Termin einen anderen Berufswunsch.“