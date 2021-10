Junge Liebe zwischen Welten, die verschieden sind

Romain reitet im Galopp im Kinderzimmer, Sabah hat eine Feder im Haar – und beide sind einsam. So beginnt „Die Zertrennlichen“, ein preisgekröntes Kinderstück von Fabrice Melquiot über interkulturelle Probleme, Vorurteile und erste Liebe. Jens Kerbel setzt es als packendes „Herzschlagtheater“ in der Studiobühne in Szene.