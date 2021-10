Betrunkener Smart-Fahrer schlief hinterm Lenkrad

Am Samstag kurz vor 5 Uhr früh wurde die St. Galler Stadtpolizei gerufen. Der Anrufer meldete, dass auf der Teufener Strasse ein Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn stehe. Die angerückte Patrouille stellte fest, dass am Auto noch der Motor lief und der Lenker hinter dem Steuer schlief. Auf dem Mobiltelefon, das er in der Hand hielt, lief hörbar Musik.