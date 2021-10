Süßes Gold: Honigernte am Wiener Rathausdach

Die Bienenstöcke am Rathausdach sind Teil des aktiven Bieneschutzes in Wien - insgesamt leben mehr als 5000 Bienenvölker in der Bundeshauptstadt. „Die Stadt Wien setzt sich aktiv für den Bienenschutz ein. Dazu gehört einerseits die Unterstützung von ökologischer Landwirtschaft. Außerdem werden in Wien Wiesen in Parkanlagen und andere Grünflächen naturnah belassen. Das Ziel ist, den Bienen ausreichend Futter zu garantieren“, erklärt Stadtchef Ludwig. Für die Rathaus-Bienen gibt es ein breites Nahrungsangebot direkt vor der Haustür - nämlich im Rathauspark.