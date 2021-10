Von wegen „Summer of Love“!

Die Daten stammen aus einer repräsentativen Studie von 5000 Singles in Amerika, deren Ergebnisse gerade veröffentlicht wurden. Die Studie zeichnet ein ganz anderes Bild als man medial im Sommer präsentiert bekam. 85 Prozent der Singles geben in der Studie an, dass Sex für sie weniger wichtig ist als noch vor der Pandemie. Nur acht Prozent der Singles hatten während der Pandemie einen One-Night-Stand. Warum so wenige? Weil drei von vier Befragten wählerischer geworden sind, mit wem sie intim werden wollen. Die Hälfte sucht auch keinen unverbindlichen Sex (mehr), sondern eine Liebesbeziehung - und spielt deshalb beim ersten Date gar nicht „zu-mir-oder-zu-dir“. Die Kolleginnen in den USA sprechen schon von einer sexuellen Rezession. Auch in Österreich hat in der Pandemie der Großteil der Singles monatelang niemand umarmt oder geküsst.