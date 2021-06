Ein „Summer of Love“ am Donaukanal?

Dass gerade San Francisco zur Modellregion einer alternativen Jugendkultur wurde, liegt an der Geschichte der Stadt. Bereits in den 1960ern war San Francisco ein Zufluchtsort, ein sicherer Hafen für schwule, lesbische und queere Menschen, die von ihren Familien verstoßen wurden und zu Hause nicht mehr bleiben konnten. In San Francisco fanden sie eine soziale Familie, die sie unterstützte. Als ein Kaffeehaus transgeschlechtliche Personen nicht bedienen wollte und die herbeigerufene Polizei sie schikanierte, gab es Ausschreitungen.



Die queere Community war so groß, dass bei Wahlen in San Francisco politisch mit ihr gerechnet werden musste. Und sie zeigte sich stolz auf der Straße: 1970 fand in San Francisco die erste „Pride“, die Regenbogenparade statt. Sichtbar zu sein, selbstbewusst zu seiner Sexualität zu stehen und sich in der Öffentlichkeit nicht mehr verstecken zu müssen: Bei der Parade ging es nicht nur um soziale Akzeptanz, sondern vor allem auch um Selbstakzeptanz in einer homo-feindlichen Gesellschaft.