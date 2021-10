Rückkehr zu Normalität für jeden 5. unvorstellbar

Nahezu zwei Drittel der befragten Jugendlichen zwischen 16 und 22 Jahren gaben an, durch die Corona-Krise einen finanziellen Schaden erlitten zu haben, 49 Prozent sahen ihre beruflichen Zukunftschancen beeinträchtigt. „Die Gruppe, die sich am wenigsten durch das Virus bedroht fühlt, gibt damit an, den größten finanziellen Schaden davongetragen zu haben“, analysierte Bertram Barth, Studienleiter der Integral-Marktforschung, das Ergebnis der Befragung. Denn auf die Frage „Wie ernst muss man die Bedrohung durch das Corona-Virus nehmen?“ antworteten lediglich 25 Prozent der Jüngeren mit „sehr“ - 34 Prozent waren es im Schnitt über alle Altersgruppen verteilt.