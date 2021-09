Trotz Pandemie gestärkt in die Zukunft

In Zukunft soll das Anstellungsmodell für pflegende Angehörige ausgebaut werden. Weiters wird angedacht, dass das Land in Zukunft selbst mehr Pflegeheime betreibt. „Ein wichtiges Ziel ist es, dass das Burgenland pflegeautark wird“, so Doskozil. Wohnen soll zudem leistbarer werden. Um dies zu garantieren, will das Land auch hier eine wichtige Rolle übernehmen und in Zukunft als Bauträger auftreten. Im Herbst will sich die SPÖ auch verstärkt dem Thema Bodenversiegelung widmen.