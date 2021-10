„Goldener Herbst“ in Tirol nun im Anmarsch

Für mehr als gut 20 Zentimeter Neuschnee in größeren Höhen reichte die Kraft des Winters nicht. Und in den nächsten Tagen lässt er ohnehin wieder dem Herbst den Vortritt. Nach einem zweigeteilten Donnerstag (Sonne im Oberland, eher trübe Verhältnisse im Unterland) wird es am Freitag überwiegend sonnig und milder. „Für Samstag erwarte ich dann einen Mix aus Sonne und Wolken, am Sonntag sollte die Sonne dominieren“, prognostiziert Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET.