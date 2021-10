Blümel: „Wir wollen eine langfristige Entlastung“

Am Sonntag wird seitens der Regierung die ökosoziale Steuerreform präsentiert. In „Nachgefragt“ mit Moderator Gerhard Koller spricht Finanzminister Gernot Blümel über die vier Eckpfeiler dieser umfassenden Reform. Insgesamt sollen kleine und mittlere Einkommen davon profitieren und eine Entlastung von 18 Milliarden Euro soll erzielt werden. Menschen sollen mehr Geld im Börserl haben und umweltschädliches Verhalten soll in Zukunft einen Preis bekommen. „Wir wollen eine langfristige Entlastung“, betont Blümel, der bestimmte Spielräume durch diese Maßnahmen erzeugen will.