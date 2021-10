Meist bedingte Haftstrafen für Ennser Jugendbande

Monatelang tyrannisierten die Jugendlichen im Vorjahr Gleichaltrige und Jüngere rund um NMS und Gymnasium in Enns. Schnell hatten sie den Ruf „aggressive Schläger“ zu sein, denen man sich am besten nicht widersetzte. Mit Prügeln schüchterten sie ihre Opfer ein und nahmen ihnen Beträge zwischen 50 Cent und 50 Euro ab. Auch Jausenbrote, Getränke und Fahrräder sollten die Schüler abliefern. Vor einem Jahr, nachdem sich ein Opfer doch an die Polizei gewandt hatte, klickten die Handschellen.