„Die Blicke werden sicher auf uns gerichtet sein“

Was hat letztendlich den Ausschlag gegeben?

Da hat einiges zusammengespielt. Alle fünf Kandidaten hatten die gleiche Ausgangslage, es gab keinen Amtsbonus, alle waren gleich auf. Ich habe mir auch viel Zeit bei den Hausbesuchen genommen. Oft habe ich in vier Stunden nur vier Häuser geschafft. Sicherlich hat auch geholfen, dass mein Schwiegervater der noch immer sehr beliebte ehemalige ÖVP-Bürgermeister Toni Resch ist und wir quasi in unserem gemeinsamen Haus eine grün-schwarze Koalition haben. Und ich denke, dass auch die bundespolitischen Ereignisse mitentscheidend waren.