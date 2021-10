Genehmigung für Tesla-Fabrik lässt auf sich warten

Die Genehmigung für Teslas erste E-Auto-Fabrik in Europa lässt weiter auf sich warten - auch wenn Unternehmenschef Elon Musk Druck macht. Das Umweltministerium im deutschen Bundesland Brandenburg verwies am Montag auf die Online-Erörterung von mehr als 800 Einwänden von Kritikern der sogenannten Gigafactory in Grünheide bei Berlin, die noch bis Donnerstag läuft. Danach werde die Erörterung ausgewertet, um zu sehen, ob sich aus den Erläuterungen Prüfungen ergäben, so eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Potsdam. „Es geht darum, ein rechtssicheres Genehmigungsverfahren sicherzustellen.“