Balmain-Designer erlitt schwere Verbrennungen

„Vor einem Jahr“

Das sei „vor einem Jahr“ passiert, informierte er seine Follower. Erst jetzt fühle er sich fähig, darüber zu sprechen. Er habe es nun aber „schon zu lange“ versteckt und es sei an der Zeit, es zu erzählen. „Genau vor einem Jahr ist der Kamin in meinem Haus explodiert“, so Rousteing.