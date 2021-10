PETA geißelt Hahnenkämpfe in „Far Cry 6“

Sie mögen nur virtuell ausgetragen werden, dennoch kann sich PETA mit den Hahnenkämpfen in Ubisofts „Far Cry 6“ nicht anfreunden. In einem Tweet verurteilt die Tierschutzorganisation die Federvieh-Fights als „rassistisch und speziestisch“, also als moralisch diskriminierend für die Hähne. Ubisoft hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert, die Empörung der Tierschützer hat jedoch Tradition.