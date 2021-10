Dornbirner Basketballer feiern Auftaktsieg

Das Team von Coach John Tsirogiannis startete ambitioniert, das erste Viertel holten sie sich mit 23:20. In den folgenden zwei Abschnitten verloren die jungen Messestädter dann aber die Kontrolle über das Spiel - Kufstein ging mit einer 66:58-Führung ins letzte Viertel. Doch die Löwen in gaben sich in diesem Spiel nie auf, im Gegenteil - mit einer Glanzleistung kämpften sie sich an die Tiroler Gäste heran, gingen dann auch sechs Minuten vor Ende wieder in Führung.