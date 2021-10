Alko-Lenkerin (69) drehte auf Rheintal-Autobahn um

Eine 69-Jährige fuhr am Sonntagnachmittag mit ihrem Auto bei Sennwald (Kanton St. Gallen) korrekt in Richtung Oberriet auf die Schweizer Rheintalautobahn (A13) auf. Am Ende der Auffahrt hielt die Frau ihr Auto dann plötzlich auf dem Pannenstreifen an, wendete und fuhr anschließend verkehrt herum in die Autobahn ein.