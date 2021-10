Traumtor von Tietz war für Ländle-Girls zu wenig

„Es fehlt uns einfach die letzte Effizienz, das letzte Quäntchen Glück vor dem Tor“, bedauert Rieke Tietz. Die 19-Jährige aber war in diesem Spiel effizient, in einer Szene besonders: In Minute 14 tanzte sie erst einen Gutteil der Veilchen-Girls aus, ehe sie die Kugel aus rund 25 Metern in die Maschen zimmerte. „Das war schon ok“, meint die junge Deutsche bescheiden, „aber ein Tor war eben nicht genug.“