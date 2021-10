Radlerin (40) bei „Dooring“-Crash am Kopf verletzt

Einen spektakulären Unfall gab es am Samstagvormittag in Bregenz: Just in dem Moment, als eine Radfahrerin an einem abgestellten PKW vorbeifahren wollte, öffnete der Beifahrer die Autotür. Die 40-Jährige blieb mit ihrem Rad an der Tür hängen und überschlug sich in der Folge.